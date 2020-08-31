شكرا لقرائتكم أشرف صبحى: كنت أتمنى أنا أكون ضابطا ولكن أصبح لاعب كاراتيه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة أنه عندما كان فى مرحلة المراهقة والشباب كان يتمنى أن يكون ضابط شرطة، لخدمة الوطن بكل ما لديه من جهد وطاقة، ولكن القدر بعد ذلك جعله يتجه إلى مجال آخر، ولكنه يخدم الوطن أيضا من منصة أخرى.

وقال أشرف صبحى خلال حواره مع الشباب ضمن سلسلة الحوارات "أتكلم": كان نفسى أكون ضابطا، ولكن النصيب قدر لى أن اتجه إلى مجال آخر، وأصبحت لاعب بكاراتيه، وتدرجت فى المناصب حتى أصبحت وزيرا للرياضة، وأقوم بخدمة الوطن أيضا.

وأكد صبحى على أن الحوارات الفكرية التى تنفذها الوزارة مع النشء والشباب تعكس اهتمام الوزارة بتعليم وتطوير النشء منذ الصغر لإعداد شباب قادر على الحوار ومواجهة المشكلات وبث روح الانتماء والولاء لديهم، انطلاقا من استراتيجية الدولة المصرية واهتمام القيادة السياسية ببناء الانسان المصرى، مشيرا إلى أن بناء الشخصية الانسانية تحتاج تطوير متكامل لكافة الجوانب البدنية والعقلية والاجتماعية.

أوضح صبحى أن اللقاءات الفكرية التى تنفذها الوزارة تساهم فى توضيح جوانب الدولة المصرية ومراحل تطورها ومعرفة رؤى وأفكار النشء والشباب من خلال فتح جسور التواصل والنقاش الجرىء البناء مع كبار المسئولين.