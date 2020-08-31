موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري المصري

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جدة - عمرو شويل الزمالك وبيراميدز



يواجه فريق الزمالك منافس شرسا حينما يلتقي بيراميدز في الجولة الرابعة والعشرون من الدوري في معركة حسم الوصافة فى منافسات الدوري المصري لكرة القدم.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز



ويلتقي الزمالك وبيراميدز في الثامنة والنصف مساء الخميس المقبل على استاد الدفاع الجوي في الجولة 24 للدوري وتنقل المباراة على أون سبورت.

الزمالك وبيراميدز



ويحتل الزمالك، المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى الممتاز، بالتساوى مع بيراميدز صاحب المركز الثانى، حيث حصد كلا الفريقين 42 نقطة، فيما خاض الأبيض 22 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 12 مباراة وتعادل فى 6 لقاءات وهُزم فى 4 مواجهات، فيما سجل لاعبوه 29 هدفًا واستقبلت شباكه 17 هدفًا، فيما اعتبر الزمالك مهزومًا فى مباراة اعتبارية أمام الأهلى فى قمة الدور الأول، بنتيجة 2 / 0 لعدم حضوره للمباراة فى موعدها، ليتقرر خصم 3 نقاط إضافية من رصيده بنهاية الموسم الجارى طبقًا لقواعد المسابقة.





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الزمالك ضد بيراميدز



بينما يحتل فريق إنبى المركز السادس بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 30 نقطة، بعدما خاض 22 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 7 مباريات وتعادل فى 9 لقاءات وهُزم فى 6 مواجهات، فيما سجل لاعبوه 21 هدفًا واستقبلت شباكه مثلها.

بيراميدز ضد الزمالك



قرر الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، ضم محمود شيكابالا، قائد الفريق، للقائمة التى ستشارك فى مواجهة بيراميدز المقبلة، فى المباراة التى ستجمع الفريقان فى إطار منافسات الجولة الرابعة والعشرون من منافسات مسابقة الدورى الممتاز، والمقرر إقامتها فى الثامنة والنصف من مساء الخميس المقبل.

واستقر كارتيرون على أن يكون شيكابالا أحد البدائل خلال اللقاء، ولن يجازف بالدفع به فى التشكيل الأساسى خاصة بعد عودته عقب فترة طويلة من عدم المشاركة فى المباريات الرسمية، وذلك بعد انتهاء عقوبة إيقافه، بنهاية مباراة إنبى التى جمعت بينهما مساء أمس، الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، والذى انتهى بفوز الأبيض بهدف دون رد.





بيراميدز ضد الزمالك



يفاضل الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، بين 3 سيناريوهات لتعويض غياب طارق حامد، لاعب وسط الأبيض، عن مواجهة بيراميدز، التى ستجمع بين الفريقين فى إطار منافسات الجولة الرابعة والعشرون من منافسات مسابقة الدورى الممتاز، والمقرر إقامتها فى الثامنة والنصف من مساء الخميس المقبل.

وكان طارق حامد حصل على الإنذار الثالث له خلال مشاركته مع الفريق فى مباراة إنبى، التى جمعت الفريقين مساء أمس، الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرون من مسابقة الدورى، والتى انتهت بفوز الأبيض بهدف دون رد.