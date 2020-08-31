شكرا لقرائتكم مروان حمدى: اللعب أمام الأهلى والزمالك أسهل من باقى الأندية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فجر مروان حمدى مهاجم وادى دجلة، مفاجأة بقوله إن اللعب أمام فريقا الأهلى والزمالك أسهل كثيرا من مواجهة باقى أندية الدورى المصرى الممتاز.

وقال مروان فى تصريح لـ برنامج (وان تو) على إذاعة أون سبورت إف إم: "مباراة الأهلى مهمة، وأى لاعب يسعى لتقديم أداء متميز، خاصة إنها تحظى بمتابعة جماهيرية كبيرة".

كما أضاف مروان حمدى قائلا: "سنلعب من أجل الفوز أمام الأهلى، لأننا نحتاج نقاط المباراة لتحسين موقفنا فى الجدول فى ظل تقارب فارق النقاط بين أندية عديدة ".

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أشار مروان حمدى إلى أن اللعب أمام الأندية الأخرى التى تلعب كرة هجومية مثل المقاصة والإسماعيلى وبيراميدز، لن تواجه فريقا يعتمد على التكتل الدفاعي"وأتم تصريحاته "لذا تكون مباراة ممتعة للاعبين فى كل المراكز وليس المهاجمين فقط".

نجح فريق وادى دجلة فى الفوز على نظيره نادى مصر، بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جمعتهما باستاد بتروسبورت، ضمن مباريات الأسبوع الـ23 لمسابقة الدورى الممتاز، حيث أحرز مروان حمدى هدف دجلة الأول فى الدقيقة 5، وعزز أحمد سعيد تقدم الفريق الدجلاوى بالهدف الثانى عن طريق ركلة الجزاء فى الدقيقة 86، فيما أحرز مصطفى سلطان هدف نادى مصر فى الدقيقة 95 .