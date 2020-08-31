شكرا لقرائتكم المصرى يبحث عن طبيب نفسى للفريق بعد إصابات اللاعبين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف عبد الظاهر السقا المدير الرياضى بنادى المصرى البورسعيدى، أن ناديه يبحث عن طبيب نفسى تمهيداً للتعاقد معه ومن ثم التواجد مع الفريق خلال المرحلة المقبلة، خاصة وأن معظم اللاعبين يعانون من توتر عصبى كبير عقب إصابة معظمهم بفيروس كورونا وهو الأمر الذى أثر بالسلب على مردود الفريق فى بطولة الدورى العام.

ويسير المصرى على خطى النادى الأهلى فى هذا الملف، حيث يبحث الفريق الأحمر هو الآخر عن طبيب نفسى للفريق بناءً على طلب من السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق.

وأعلن عبد الظاهر السقا فى تصريحات إعلامية استمراره فى منصبه كمدير رياضى لنادى المصرى بعد تلقيه مكالمة هاتفية من محافظ بورسعيد وانتهاء الخلاف بينه وبين طارق العشرى المدير الفنى للفريق، كشف عبد الظاهر السقا، المدير الرياضى لفريق المصرى البورسعيدي، أن الغيابات المؤثرة فى صفوف الفريق كانت السبب الأبرز فى خسارة المصرى أمام الأهلى فى الجولة 23 من الدوري، وقال السقا أن طارق العشرى ما زال حتى هذه اللحظة مستمرا فى قيادة الفريق ولا يعلم شيئًا عن استقالته أو الأسماء المرشحة لخلافته.

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وتابع المدير الرياضى للمصرى أن علاقته بالعشرى طيبة، وما حدث هو سوء تفاهم طبيعى أن يحدث فى الأجهزة الفنية، مشددا أن هناك جلسة ستجمع الجهاز بمجلس الإدارة لتحديد الأدوار داخل الجهاز الفني.

وأكمل السقا: "محافظ بورسعيد اجتمع معنا وطالبنا بالحفاظ على استقرار النادى وطالبنى بالاستمرار فى عملى لمصلحة النادي". وأضاف:" الشارع البورسعيدى مبيرحمش، هو جمهور داعم جدا للفريق، ونحتاج دعمه لأننا فى أزمة لا يصح معها ترك الفرصة لتنفيذ أجندات خارجية".