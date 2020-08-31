شكرا لقرائتكم رسميا.. طنطا ينهى التعاقد مع محمد صلاح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أنهى مجلس إدارة نادي طنطا التعاقد رسميا مع محمد صلاح المدير الفني للفريق وتم الاتفاق على الرحيل من قبل الطرفين و البحث عن مدير فني جديد لقيادة الفريق في الدوري الممتاز.

يحتل طنطا المركز الأخير في جدول الدوري برصيد 16 نقطة بعد أن لعب 23 مباراة فاز فى 2 وتعادل فى 10 وخسر 11 وسجل لاعبيه 15 هدفاً وتلقت شباكه 34 هدفاً.

ويعقد مجلس إدارة نادي طنطا برئاسة فايز عريبي جلسة مساء اليوم لحسم إسم المدير الفني الجديد للفريق خلفا لمحمد صلاح ، ويتم التفاوض مع أحمد سامي المدير الفني الأسبق لطلائع الجيش و مجدي عبد العاطي المدير الفني السابق لأسوان.

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كان محمد صلاح المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى طنطا، أبدي حزنه الشديد بعد الخسارة التى تلقاها من سموحة بنتيجة 3 / 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأحد، على ستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، أحرز ثلاثية الفريق السكندرى، كلاً من شريف رضا فى الدقيقة الثانية من عمر اللقاء، ثم أضاف إيريك ديسمبى الهدف الثانى فى الدقيقة 43، وفى الدقيقة 71 أحرز صلاح محسن الهدف الثالث من ضربة رأسية متقنة.

وشهد اللقاء إحتساب الحكم ركلة جزاء لصالح فريق طنطا فى الدقيقة 39، إلا إنه تراجع عن قراره بعد أن عاد لتقنية الفار، والتى أكدت عدم لمس الكرة يد لاعب سموحة.

قال محمد صلاح فى تصريحاته لقناة "أون تايم سبورت 2": "للأسف لاعبى طنطا مش متعلمين بعض أساسيات الكورة، ومش عايز أتكلم عن المدربين السابقين للفريق، لكن أمامنا مهمة فى غاية الصعوبة نظرًا لضيق الوقت، وسنسعى فى تلك الفترة على تعليم اللاعبين وتحسين أدائهم على أمل تغير وضع الفريق فى جدول مسابقة الدورى".