الصراع على ميسي.. برشلونة يقدم عرضاً خيالياً لـ «البرغوث».. ومانشستر سيتي يعرض 3 لاعبين + 90 مليون يورو

- شريف الجنيدي

لازالت قضية رحيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن فريقه برشلونة الإسباني تشغل بال عشاق الساحرة المستديرة في مختلف دول العالم، حيث يرى البعض أن قائد الفريق الكتالوني قد يستمر في "كامب نو"، فيما يرى البعض الآخر أن "البرغوث" سينضم لا محالة إلى مانشستر سيتي بقيادة مدربه الإسباني بيب جوارديولا.

وذكرت وسائل إعلامية أن رئيس نادي برشلونة، جوسيب ماريا بارتوميو، يستعد لمفاجأة خورخي ميسي، والد ليونيل ميسي ووكيله أعماله، خلال الجلسة المنتظرة بين الطرفين لحسم مستقبل "البرغوث" داخل كامب نو.

ومن المقرر أن يصل خورخى ميسي إلى برشلونة اليوم الإثنين، على أن يجتمع برئيس النادي الكتالوني يوم الأربعاء المقبل لحسم موقف نجله الذي طالب بتفعيل بند الرحيل مجاناً نهاية الموسم والمُدرج في عقده مع البلوجرانا، في الوقت الذي تؤكد فيه إدارة البارسا أن مدة تفعيل البند انتهت في العاشر من يونيو الماضي.

وأفادت شبكة "ESPN" العالمية، بأن بارتوميو يجهز عرض التجديد موسمين للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، ومفاجأة والده خورخي به خلال الإجتماع المنتظر بين الطرفين.

وأوضحت الشبكة أن برشلونة سيعرض على وكيل ميسي التجديد لموسمين قادمين حتى يونيو 2023 مقابل 100 مليون يورو سنوياً.

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وينتهى تعاقد النجم الأرجنتينى ليونيل ميسي مع برشلونة فى 2021.

وأشارت الشبكة الإخبارية إلى أنه بالرغم من ضخامة هذا العرض، إلا أن إدارة برشلونة لا تشعر بالتفاؤل من قبوله.

على الجانب الآخر، يفكر نادي مانشستر سيتي الإنجليزي في تقديم عرض مميز لمسئولي إدارة برشلونة الإسباني للتعاقد مع الأرجنتيني ليونيل ميسي بدءاً من الموسم الجديد.

وذكرت صحيفة "ديلى أكسبريس" الإنجليزية، أن السيتى وافق على منح برشلونة ثلاثة لاعبين بالإضافة إلى 90 مليون جنيه إسترليني للتعاقد مع الدولي الأرجنتيني.

وأوضحت الصحيفة أن اللاعبين الذين وافق على رحيلهم بيب جوارديولا المدير الفني للسيتي هم: برناردو سيلفا وجابرييل جيسوس وإريك جارسيا، لضمان التوقيع مع ليونيل ميسي.