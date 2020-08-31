شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد ناجى يروى كواليس اللحظات الأخيرة بحياة عبد الوهاب والتمريرة الأخيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - روى أحمد ناجى، مدرب حراس مرمى النادى الأهلى الأسبق وسموحة الحالى، كواليس الساعات الأخيرة فى حياة محمد عبد الوهاب لاعب القلعة الحمراء الراحل الذى توفى خلال مشاركته فى مران الفريق الصباحى يوم 31 أغسطس عام 2006، وقال ناجى، "الموقف كان قدام عينى، كان عندنا تمرين صباحى، وكنا نحضر لمباراة اعتزال سيد عبد الحفيظ، وكنت واقف مع محمد عبد الوهاب فى الجيم بنتكلم بطريقة طبيعية، وبيحكى عن الأغنية ومكانش فاهم إن المزيكا بتتعمل كده".

وأضاف ناجى، "خرجنا على الملعب وقعدنا مع مانويل جوزيه على الدكة فى حضور أحمد السيد واستاكوزا وكانوا بيهزروا على الدكة، بعد ذلك طالب جوزيه بالتوقف عن الهزار وبدء التدريب".

وتابع مدرب حراس الأهلى الأسبق، "كنا نبدأ بتدريبات خفيفة ومضحكة وعملنا دائرة وكنت مع محمد عبد الوهاب، كان بجانبى ومع أحمد أبو مسلم وأبو المجد وأبو تريكة، وخلال التدريب تسلم عبد الوهاب كرة ومررها وسقط بجوارى وكانت آخر مرة يلمس فيها الكرة".

واختتم ناجى تصريحاته قائلا، "صرخنا ونزل الدكتور إيهاب على، أخذوه إلى المستشفى، وجميعنا فى حالة ذهول منتظرين عودته لكنه لم يعد، ما يغلاش على ربه، بعد ذلك أخذناه إلى الفيوم وكان يوما صعبا ربنا يرحمك يا محمد إن شاء الله فى الجنة"

وفى مثل هذا اليوم 31 أغسطس 2006، غادر عالمنا محمد عبد الوهاب، ظهير أيسر النادى الأهلى ومنتخب مصر، الذى فارق الحياة فى ريعان شبابه بعد أزمة قلبية فى التدريبات الصباحية للأهلى باستاد مختار التتش، ويملك اللاعب الراحل تاريخاً كبيراً مع الساحرة المستديرة، رغم أنه فارق الحياة قبل أن يتم عامه الثالث والعشرين، بعدما قاد ناديه ومنتخب بلاده للفوز بالعديد من البطولات والإنجازات.

Advertisements

محمد عبد الوهاب ولد بمحافظة الفيوم فى الأول من أكتوبر 1983، وانضم لناشئى الألمونيوم نجع حمادى، وانضم لصفوف منتخب الشباب تحت قيادة المعلم حسن شحاتة، والمتوج بلقب كأس الأمم الأفريقية 2003، وشارك فى كأس العالم للشباب فى الإمارات 2003.

ثم انتقل إلى الظفرة الإماراتى، فأعاره إلى إنبى موسم 2003/2004، وانضم للمنتخب الأول تحت قيادة الإيطالى ماركو تارديللي.

بدأ عبد الوهاب مشواره مع النادى الأهلى موسم 2004/2005 واستمر موسمين على سبيل الاعارة، حيث نجح مسئولو المارد الأحمر فى استعارته لمدة موسمين من الظفرة، لكنه لم يظهر بالشكل المطلوب فى بداية المشاركة بسبب تواجد النجم "جيلبرتو" فى هذا الوقت، فلم يشارك عبد الوهاب فى بدايته موسمه الأول مع المارد الأحمر إلا فى دقائق معدودة.

لكن كافأه القدر بإصابة "جيلبرتو" فى مباراة مع النجم الساحلى بنهائى دورى أبطال أفريقيا عام 2005 وابتعاده عن المستطيل الأخضر لفترة كبيرة، ودخل عبد الوهاب بديلا بعد مرور عشر دقائق فقط من البداية، واستغل اللاعب الراحل الفرصة وقدم أداءً مبهراً تخلله كرة عرضية متقنة أحرز منها أسامة حسنى هدفاً من بين ثلاثية الأهلى يومها، ونال استحسان مدربه البرتغالى، وبات عبد الوهاب لاعبا مهما فى صفوف الأهلى ومنتخب مصر لاسيما بعد مشاركته الإيجابية فى فوز "الفراعنة" بكأس الأمم الأفريقية 2006، ليصبح بعدها أحد أبرز نجوم القلعة الحمراء.

حقق عبد الوهاب مع الأهلى بطولة الدورى مرتين، وكأس مصر 2006، والسوبر المصرى 2005، دورى أبطال أفريقيا 2005، 2006، والسوبر الأفريقى 2006، وشارك فى كأس العالم للأندية 2005، لعب بقميص الأهلى 42 مباراة، وسجل خلالها 6 أهداف.

ومن الجمل التى مازالت راسخة فى أذهان الأهلاوية عن محمد عبد الوهاب قوله، "الأهلى عمره ما خلف معى موعدا ولن أخلف معه وعدا.. تلقيت عرضا للاحتراف لكننى أعطيت كلمة للكابتن محمود الخطيب ولا يمكن الرجوع فيها".