- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان صبحي vs مؤمن زكريا .. مين صح ؟ حلقة جديدة من سيلفى تيوب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حلقة جديدة من برنامج سيلفى تيوب على الخليج 365 ، وتتناول القضية التى أثيرت مؤخرا حول رمضان صبحى وقصة احترافه بنادى بيراميدز وخروجه من الاهلى.
كما يتطرق البرنامج للاعب الخلوق مؤمن زكريا والذى يمر هذه الأيام بأزمة صحية شديدة أثارت موجة كبيرة من التعاطف معه من قبل جمهور النادى الأهلى
كما طرح البرنامج فكرة الاحتراف بشكل عام والذى تسبب فى بعض المشكلات بين جماهير الاندية المختلفة وكيف أن انتقال اللاعبين من ناد لأخر ليس خطأ أو خيانة ، بل ربما قد تكون الطريقة غير صحيحة.
سيلفى تيوب برنامج ساخر يقدمه الزميل أسامة طلعت ويناقش من خلاله القضايا التى تهم الشارع المصرى
كانت هذه تفاصيل خبر رمضان صبحي vs مؤمن زكريا .. مين صح ؟ حلقة جديدة من سيلفى تيوب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.