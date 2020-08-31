شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. كل ما تريد معرفته عن أزمة أليو ديانج بالأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الساعات الأخيرة أنباء عن وجود أزمة أو خلاف بين المالى أليو ديانج لاعب وسط النادى الأهلي وإدارة النادى وطلبه الحصول على مستحقاته المالية فى موعدها، ورفض تأجيلها أسوة بباقى زملائه بعد توقف بطولة الدورى بسبب فيروس كورونا، وانتشرت بعدها شائعات عن مفاوضات بيراميدز مع اللاعب، وهو ما نلقى الضوء عليه فى السطور التالية..

س.. حقيقة سفر أليو ديانج لبلده مالى لتجديد جواز السفر؟

ج ..حصل المالى أليو ديانج على إذن من الجهاز الفنى بالسفر إلى مالى لتجديد جواز سفره، خاصة أنه كان غائبا عن مباراة الأهلي الأخيرة أمام المصرى لحصول على 3 إنذارات.

س.. ما حقيقة تهرب اللاعب والأنباء التى تتردد عن دخول بيراميدز فى مفاوضات مع اللاعب؟

ج .. أكد السنغالي أليو ديانج أنه سيعود للنادى الأهلي وينتظم فى التدريبات الأربعاء المقبل، وهو ما يترقبه مسئولو النادى الأهلي للتأكد من حقيقة هروب اللاعب.

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س.. هل بالفعل توجد مفاوضات بين نادى بيراميدز وديانج؟

ج .. هناك مؤشرات وأنباء تتردد عن وجود أكثر من عرض لديانج بعد تألقه فى قيادة وسط النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة، وربط البعض بين توزيع إدارة الأهلى لرواتب اللاعبين على عدد شهور أكبر وبين تذمر ديانج الذى طلب الحصول على مستحقاته كاملة وفى موعدها، إلا أن وكيل اللاعب نفى وجود أى خلافات بين اللاعب وإدارة الأهلي.

س.. وما موقف فايلر من ديانج وحقيقة المفاوضات؟

ج .. استفسر السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى عن موعد انتظام المالي أليو ديانج فى تدريبات الفريق بعد غيابه عن مباراة المصرى البورسعيدى والتى أقيمت السبت وحسمها الأحمر بهدفين نظيفين بداعى الإيقاف، قبل مواجهة وادى دجلة التالية فى مسابقة الدورى وأكد له سيد عبد الحفيظ أن ديانج سينتظم فى تدريبات الأهلى الأربعاء استعداداً لمواجهة وادى دجلة.

س.. وماذا عن موقف أليو ديانج من شائعات رحيله عن الأهلي؟

ج.. أكد أليو ديانج أنه سينضم لتدريبات الفريق استعدادا لمواجهة وادى دجلة، مشدداً على أنه سافر إلى مالى بعلم الجهاز الفنى وموافقة سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، من أجل تجديد جواز السفر الخاص به، مستغلا عدم مشاركته فى مباراة الأهلى والمصري، فضلا عن طول الفترة الحالية بين لقاء المصرى وحتى مباراة الأهلى ووادى دجلة التى تقام الجمعة المقبل فى الدورى، وأنه سيعود للمشاركة فى تدريبات الفريق استعدادا لمباراة دجلة.