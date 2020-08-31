شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الرياضة تكرم عبد المنعم عمارة وزير الرياضة الأسبق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كرم الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، الدكتور عبد المنعم عمارة وزير الرياضة ومحافظ الإسماعيلية الأسبق، تقديرا لدوره فى خدمة الشباب والرياضة خلال السنوات الماضية. وجاء التكريم على هامش حوار عبد المنعم عمارة بالوزارة مع الشباب اليوم ضمن سلسلة الحوارات الفكرية التى تنظمها الوزارة تحت شعار اتكلم

وكشف الدكتور عبد المنعم عمارة ، وزير الرياضة الأسبق ، أنه درس فى نفس الجامعة التى درس فيها بيل كلينتون الرئيس الأمريكي الأسبق، ووقتها حضر الرئيس جيمى كارتر وأجرى حواراً معه وسأله عن الفرق بين الإدارة والقيادة.

ووجه عبد المنعم عمارة النصيحة للشباب بأنه لابد من التفرقة بين المدير والقائد خلال حواره مع الشباب ضمن سلسلة الحوارات الفكرية "اتكلم"، بأنه كان فى مرحلة الثانوية يريد أن يكون مذيعا وسفيرا وتقدم للاختبارات فى الإذاعة لكنه أخفق.