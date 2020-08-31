شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الرياضة تكرم عبد المنعم عمارة وزير الرياضة الأسبق والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كرم الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، الدكتور عبد المنعم عمارة وزير الرياضة ومحافظ الإسماعيلية الأسبق، تقديرا لدوره فى خدمة الشباب والرياضة خلال السنوات الماضية. وجاء التكريم على هامش حوار عبد المنعم عمارة بالوزارة مع الشباب اليوم ضمن سلسلة الحوارات الفكرية التى تنظمها الوزارة تحت شعار اتكلم
وكشف الدكتور عبد المنعم عمارة ، وزير الرياضة الأسبق ، أنه درس فى نفس الجامعة التى درس فيها بيل كلينتون الرئيس الأمريكي الأسبق، ووقتها حضر الرئيس جيمى كارتر وأجرى حواراً معه وسأله عن الفرق بين الإدارة والقيادة.
ووجه عبد المنعم عمارة النصيحة للشباب بأنه لابد من التفرقة بين المدير والقائد خلال حواره مع الشباب ضمن سلسلة الحوارات الفكرية "اتكلم"، بأنه كان فى مرحلة الثانوية يريد أن يكون مذيعا وسفيرا وتقدم للاختبارات فى الإذاعة لكنه أخفق.
من ناحية أخرى، تعقد اللجنة المنظمة لبطولة العالم لكرة اليد مصر 2021 مؤتمراً صحفياً للإعلان عن تفاصيل حفل قرعة بطولة العالم لكرة اليد والمزمع إقامتها بمصر يناير 2021، فى الحادية عشرة صباح غد الثلاثاء بحضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والمهندس هشام نصر رئيس اللجنة المنظمة وحسين لبيب مدير البطولة وجميع السادة المعنيين من اللجان الفنية المنظمة للبطولة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعى الذى عقده الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة أمس مع اللجنة المنظمة للمونديال بحضور هشام نصر رئىيس اللجنة وحسين لبيب مدير البطولة وطارق الديب نائب مدير البطولة والدكتور أحمد الشيخ رئيس لجنة الاتصال الحكومى والعديد من ممثلى اللجنة المنظمة.
كما تضمن الاجتماع آخر المستجدات الخاصة بانتهاء كافة الإنشاءات الخاصة بالصالات المستضيفة للبطولة بالإضافة الى صالات التدريب، كما تناول اللقاء أيضا الملامح الرئيسية لحفل القرعة والبرنامج المقترح لها.
وتناول الاجتماع بدء اختيار المتطوعين من جميع المسجلين للعمل للبطولة والذى بلغ عددهم 6 الاف متطوع تقدموا للمشاركة فى التطوع للبطولة.
من جانبه شدد الدكتور أشرف صبحى على ضرورة مراعاة خروج كافة التفاصيل الخاصة بالبطولة بالشكل اللائق بمكانة مصر العالمية، مضيفا ان المنظومة تعمل على قدم وساق وبتعاون مع مختلف الجهات المعنية، مشيراً إلى التنسيق والتواصل المستمر مع الاتحاد الدولى لكرة اليد برئاسة الدكتور حسن مصطفى فى كافة التفاصيل والخطوات والتوقيتات الخاصة بالبطولة.
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