شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشناوى وسعد سمير يخوضان تدريبات بدنية فى الجيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاض ثنائى النادى الأهلى محمد الشناوى حارس مرمى الفريق وسعد سمير مدافع القلعة الحمراء، وصلة تدريبات بدنية فى صالة الجيم، حيث يواصل الشناوى استعدادته للمشاركة مع الفريق فى مباراته القادمة أمام وادى دجلة، فيما يستكمل سعد سمير برنامجه التأهيلى للتعافى من إصابة وتر أكيليس التى لحقت به فى بداية الموسم الجارى ومنعته من المشاركة.













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من ناحية أخرى، يُناقش مسئولو النادى الأهلى تعيين طبيب نفسى لفريق الكرة الأول بناءً على طلب من السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق، بغرض تأهيل اللاعبين بالشكل الأمثل من الناحية النفسية، خاصة فى ظل زيادة ضغوطات الجماهير على اللاعبين، وعلى رأسهم محمد هانى ومروان محسن وغيرهم.

واستشهد فايلر فى مناقشاته مع المسئولين بالتجربة الأوروبية، مشددًا على أن كل الأندية الكبيرة تضم فى أجهزتها طبيبا نفسيا مهمته عقد جلسات متكررة ومستمرة مع اللاعبين من أجل تأهيلهم، وتقديم تقرير شامل بصفة منتظمة للمدير الفنى للفريق لوقوف المدرب على اللاعب الجاهز من الناحية النفسية للمشاركة فى المباريات من عدمه.

وفى الوقت الذى استقر فايلر بشكل كبير على عودة الثلاثى عمار حمدى ومحمد شريف وأكرم توفيق لصفوف الأهلى بمجرد انتهاء اعارتهم بنهاية الموسم الجارى، وذلك بعد دراسة ملف المعارين بدقة طوال الفترة الماضية برفقة جهازه المعاون، الذى عكف على مشاهدة العديد من المباريات للمجموعة المعارة والتى وصل عددها لـ14 لاعبا.

ويمتلك الأهلى أكثر من لاعب مُعار، أمثال صلاح محسن وناصر ماهر وكريم يحيى وفوزى الحناوى محمد عبد المنعم (سموحة) وليد آزارو (الاتفاق السعودي) وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق وباسم على ومحمود الجزار (الجونة) وحسين السيد مارسيلو (الصفاقسى التونسي) ومحمد شريف (إنبي) وعمرو جمال وعمار حمدى و أحمد علاء (طلائع الجيش).