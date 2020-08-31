شكرا لقرائتكم خبر عن محمود علاء "جاهز" لتدعيم دفاع الزمالك فى مواجهة بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف جهاز الزمالك أن الإصابة التى تعرض لها محمود علاء، مدافع الفريق، فى الرأس التى استلزمت عملت ضمادة رأس أمام إنبى، فى اللقاء الذى جمعهما مساء أمس، الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من مسابقة الدورى الممتاز، وانتهى بفوز الأبيض بهدف دون رد، وتم استبداله فى نهاية اللقاء، لن تؤثر على وجوده فى مواجهة بيراميدز، وأنه سيكون جاهزاً لقيادة خط دفاع الفريق فى المباراة التى ستجمع الفريقين فى إطار منافسات الجولة الرابعة والعشرين من منافسات مسابقة الدورى الممتاز، والمقرر إقامتها فى الثامنة والنصف مساء الخميس المقبل.

ويرغب الزمالك فى تحقيق الفوز فى مواجهة بيراميدز المقبلة والتى ستكون بمثابة صراع خاص على المركز الثانى هذا الموسم، بعدما تساوى الفريقان فى النقاط، حيث يحتل بيراميدز المركز الثانى برصيد 45 نقطة، بفارق الأهداف عن الأبيض الذى جاء فى المركز الثالث بجدول ترتيب المسابقة بنفس الرصيد من النقاط، حيث خاض الفريق الأبيض 23 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 13 مباراة وتعادل فى 6 لقاءات وهُزم فى 4 مواجهات، فيما سجل لاعبوه 30 هدفًا واستقبلت شباكه 17 هدفًا، واعتبر الزمالك مهزومًا فى مباراة اعتبارية أمام الأهلى فى قمة الدور الأول بنتيجة 2 / 0 لعدم حضوره للمباراة فى موعدها، ليتقرر خصم 3 نقاط إضافية من رصيده بنهاية الموسم الجارى طبقًا لقواعد المسابقة.

بينما يدرس الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، خلال تدريبات الفريق المقبلة، عدة سيناريوهات لتعويض غياب طارق حامد، لاعب وسط الأبيض، الذى تأكد غيابه عن مباراة بيراميدز المقبلة، بعدما حصل على الإنذار الثالث فى مباراة إنبى بالأمس، وهو الأمر الذى يجعل المدير الفنى للأبيض دراسة أكثر من سيناريو لتعويض غياب طارق حامد، سواء بالاعتماد على محمد حسن، لاعب وسط الفريق، فى حال اكتملت جاهزيته الفنية والبدنية بعدما تعرض للإصابة فى العضلة الخلفية أو بالدفع بأحد من الثنائى احمد سيد زيزو أو يوسف أوباما فى خط الوسط بجوار فرجانى ساسى، أو الاعتماد على أحد اللاعبين الناشئين فى هذا المركز.