شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يواصل تدريباته ويغلق صفحة الجونة استعداداً للمصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أغلق الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب، بقيادة عماد النحاس، صفحة الهزيمة من الجونة بثنائة نظيفة من أجل الاستعداد لخوض مباراة المصرى المقرر إقامتها بمنافسات الجولة 24 من عمر مسابقة الدورى العام، وعاد لاعبو ذئاب الجبل إلى القاهرة تمهيداً لبدء الاستعدادات للقاء الفريق البورسعيدى، حيث طالب عماد النحاس اللاعبين بضرورة استعادة طريق الانتصارات للبقاء فى المنافسة على مركز متقدم بالمربع الذهبى.

ويستأنف الفريق تدريباته على أحد الملاعب الفرعية بالجبل الأخضر، حيث يخوض الأساسيون تدريبات استشفائية للتغلب على ضغط المباريات.

ويستعد المقاولون لمواجهة النادى المصرى فى الثامنة والنصف مساء الخميس على استاد برج العرب بالإسكندرية، فى المباراة التى تجمع الفريقين بمنافسات الأسبوع 24 من عمر المسابقة المحلية.

Advertisements

ويحتل المقاولون العرب المركز الرابع في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 40 نقطة، حصدها أبناء عماد النحاس من 23 مباراة، حيث فازوا في 12 لقاء وتعادلوا في 4 أخرى وتلقوا الهزيمة في 7 مباريات، وسجل لاعبو المقاولون 27 هدفاً واستقبلت شباكهم 21 آخرين.