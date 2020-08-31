شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل اجتماع لجنة الانضباط للأربعاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت لجنة الانضباط باتحاد الكرة، برئاسة المستشار سيد البنداري، تأجيل اجتماعها الذى كان مقررا له اليوم، الاثنين، لمناقشة عدد من الملفات المهمة وموقف المحالين من رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الأندية ومدربى بعض فرق الدورى بسبب الإساءات والاتهامات التي وجهت للاتحاد ولجانه. وتقرر أن يكون اجتماع لجنة الانضباط الأربعاء المقبل فى مقر الاتحاد لمناقشة الموقف وإعلان القرارات النهائية.

وتلقت اللجنة عدة طلبات إحالة لها بحق عدد الشخصيات الرياضية، وهم فرج عامر رئيس نادي سموحة ، وسمير حلبية رئيس النادي المصري ، وطارق يحيى رئيس قطاع الناشئين بنادي الزمالك، وعدلي القيعي مستشار التسويق بالنادي الأهلي ، وسعيد لطفي مستشار الناشئين بنادي الزمالك، وخالد مهدي مدير الكرة بنادي الإنتاج الحربي ، وطارق العشري المدير الفني للنادي المصري، وطارق هاشم عضو مجلس إدارة النادي المصري، وطلعت يوسف المدير الفني للاتحاد السكندري، ومحمد الخولي نائب رئيس المصري، وعضو المجلس عدنان حلبية.