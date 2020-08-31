شكرا لقرائتكم خبر عن محمود علاء والونش مدافعان برتبة هدافين فى القلعة البيضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم ثنائى نادى الزمالك "محمود علاء ومحمود حمدى الونش" واحداً من أفضل مواسمهما الكروية مع القلعة البيضاء، فى ظل أدائهما الدور الدفاعى بل والهجومى أيضاً على النحو الأمثل، وتمكن كلا اللاعبين من إسعاد الجماهير البيضاء فى أكثر من مباراة تعقدت فيها الحلول الهجومية وأغلقت المساحات أمام أصحاب المهارات لتأتى الحلول من الدفاع الأبيض.

محمود علاء نجح فى تسجيل خمسة أهداف بالدورى فقط فى الموسم الجارى، ليحتل المركز الحادى عشر فى قائمة الهدافين، واستطاع أن يتجاوز أرقام مهاجمين مخضرمين من بينهم ثنائى هجوم الأهلى مروان محسن وأليو بادجى.

Advertisements

وفى مباراة الزمالك وإنبى التى أقيمت أمس بين الفريقين ضمن منافسات الجولة 23 من عمر مسابقة الدورى العام، استطاع محمود حمدى الونش أن ينقذ القلعة البيضاء بهدف نموذجى، بعد رأسية من محمود علاء ارتدت من دفاعات إنبى، ليحصد ثلاث نقاط ثمينة للفريق الأبيض دعمت موقفه فى جدول المسابقة ليتساوى مع بيراميدز صاحب المركز الثانى.

ورغم فشل لاعبى الزمالك فى استغلال الفرص لتسجيل هدف إلا أن روح العزيمة والإصرار ظلت مرافقة لهم خلال اللقاء، وهو ما ظهر من الهدف الذى سجله محمود الونش بالدقيقة 73 من أحداث المباراة، والتى تعد أبرز مكاسب الفريق الأبيض من القاء خاصة قبل مواجهة مرتقبة مع بيراميدز فى صراع الوصافة.

وارتفع رصيد الزمالك للنقطة 45 ليحتل المركز الثالث خلف بيراميدز الذى حصد نفس عدد النقاط إلا أنه يتفوق على الأبيض بفارق الأهداف، وخاض الفريق الأبيض 23 مباراة حقق خلالها الفوز فى 13 مباراة وتعادل فى 6 لقاءات وهُزم فى 4 مواجهات، فيما سجل لاعبوه 30 هدفًا واستقبلت شباكه 17 هدفًا، لاعتبار الزمالك مهزومًا فى مباراة اعتبارية أمام الأهلى فى قمة الدور الأول بنتيجة 2 / 0 لعدم حضوره للمباراة فى موعدها، ليتقرر خصم 3 نقاط إضافية من رصيده بنهاية الموسم الجارى طبقًا لقواعد المسابقة.