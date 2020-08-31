شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يضع خيارا محليا جديدا لتعويض رمضان صبحى بسبب عدد الأجانب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضع مسئولو النادى الأهلى خياراً محلياً جديداً لتعويض رحيل رمضان صبحى، والذى انتهت إعارته من نادى هدرسفيلد الإنجليزى، فى الوقت الذى رفض الجناح الدولى الاستمرار بالقلعة الحمراء. ورغم تعاقد الأهلى مع طاهر محمد طاهر نجم المقاولون العرب لتدعيم هجوم الفريق بداية من الموسم الجديد، إلا أن صعوبة التعاقد مع لاعب أجنبى جديد لاكتمال قائمة الأجانب وصعوبة تسويق أيا منهم يحول دون إتمام صفقة أجنبية حتى الآن لتدعيم الهجوم.

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وفى سياق آخر، يدرس مسئولو النادى الأهلى، تعيين طبيب نفسى لفريق الكرة الأول بناءً على طلب من السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق بغرض تأهيل اللاعبين بالشكل الأمثل من الناحية النفسية، خاصة فى ظل زيادة ضغوطات الجماهير على اللاعبين وعلى رأسهم محمد هانى ومروان محسن وغيرهم.

واستشهد فايلر فى مناقشاته مع المسئولين بالتجربة الأوروبية، مشددًا أن كل الأندية الكبيرة تضم فى أجهزتها طبيب نفسى مهمته عقد جلسات متكررة ومستمرة مع اللاعبين من أجل تأهيلهم، وتقديم تقرير شامل بصفة منتظمة للمدير الفنى للفريق لوقوف المدرب على اللاعب الجاهز من الناحية النفسية للمشاركة فى المباريات من عدمه.

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فى الوقت الذى استقر فايلر بشكل كبير على عودة الثلاثى عمار حمدى ومحمد شريف وأكرم توفيق لصفوف الأهلى بمجرد انتهاء إعارتهم بنهاية الموسم الجاري، وذلك بعد دراسة ملف المعارين بدقة طوال الفترة الماضية برفقة جهازه المعاون، الذى عكف على مشاهدة العديد من المباريات للمجموعة المعارة والتى وصل عددها لـ14 لاعبا.