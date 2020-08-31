شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله جمعة فى رسالة غامضة: "الصمت محاولتنا الأخيرة لإخبارهم بكل شىء" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه عبد الله جمعة، ظهير أيسر نادى الزمالك، رسالة غامضة عبر حسابه الشخصى على إنستجرام، ونشر جمعة صورة من مشاركته مع الفريق الأبيض فى مباراة إنبى مساء أمس والتى فاز بها الزمالك بهدف نظيف، وقال "الصمت هو محاولتنا الأخيرة لإخبارهم بكل شىء لم يفهموه حين تكلمنا".

ويعكف الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى لنادى الزمالك، على مراجعة المباريات السابقة لفريق بيراميدز، استعداداً للقاء المرتقب الخميس المقبل بين الفريقين، فى لقاء يحمل صراع الوصافة بعدما تساوت النقاط بين الزمالك وبيراميدز برصيد 45 نقطة فى جدول مسابقة الدورى العام.



عبد الله جمعة

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وكان بيراميدز قد فاز بصعوبة بالغة على أسوان فى مباراة الجولة الماضية بهدفين مقابل هدف، حيث تقدم أسوان بالهدف الأول فى المباراة، قبل أن يدرك فريق بيراميدز هدف التعادل، ثم هدف الفوز فى الدقائق الأخيرة من الوقت الضائع.

ويسعى نادى الزمالك لتأمين هيمنته على وصافة المسابقة فى انتظار أى تعثر للنادى الأهلى صاحب الصدارة برصيد 62 نقطة، لإعادة إحياء المنافسة على لقب البطولة.

ويدرس الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، 3 سيناريوهات لتعويض غياب طارق حامد، لاعب وسط الأبيض، عن مواجهة بيراميدز، وذلك بعدما حصل على الإنذار الثالث له خلال مشاركته مع الفريق فى مباراة إنبى مساء أمس، الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من مسابقة الدورى، والتى انتهت بفوز الأبيض بهدف دون رد.

السيناريو الأول للفرنسى كارتيرون هو تجهيز محمد حسن، لاعب وسط الزمالك، لتلك المواجهة بعد تعافيه من إصابة العضلة الخلفية والذى قال عنه كارتيرون إنه ليس متأكدًا من جاهزيته بنسبة 100% من الناحية الفنية والبدنية، وهو ما سيحسم بشكل واضح خلال تدريبات الفريق قبل المواجهة المقبلة، بينما يأتى السيناريو الثانى بإعادة الدفع بواحد من الثانى أحمد سيد زيزو أو يوسف أوباما بجوار التونسى فرجانى ساسى فى خط الوسط، خاصة أنه سبق وحدث بالاعتماد على واحد من الثنائى عندما غاب طارق حامد من قبل، فيما يُعد السيناريو الثالث هو الاعتماد على واحد من اللاعبين الناشئين، حيث يفاضل كارتيرون بين واحد من الثنائى ياسين مرعى ومحمد حسام بيسو، لشغل مركز الوسط بجوار ساسى.