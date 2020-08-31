راكيتيتش يقترب من الانضمام لإشبيلية

أقترب نادي إشبيلية من ضم إيفان راكيتيتش لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة والذي أبلغه رونالد كومان المدير الفني الجديد للبارسا أنه خارج حساباته للموسم الجديد.

نشرت صحيفة "ماركا" الأسبانية تقارير تفيد بأن راكيتيتش على بعد خطوة واحدة من الانضمام رسميًا لناديه السابق إشبيلية الذي تركه

في 2014.

وأضافت التقارير أن الكرواتي قام بالكشف الطبي في فريق اشبيلية ولا يتبقى سوى توقيع العقود ليصبح رسمياً ضمن صفوف النادي.

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وسجل راكيتيتش مع نادي برشلونة 30 هدف في 206 مباراة لعب فيها، وحقق الخماسية مع النادي عام

2015.

وفي أبريل الماضي، قال الكرواتي راكيتيتش في حوار مع صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية: "لطالما قلت سيكون حلما رائعا أن أرتدي هذا القميص مرة أخرى. الكل يعلم ذلك، لكنه ليس قراري وحدي، سواء أردته أم لا. هناك عوامل أخرى".

وواصل لاعب الوسط "المدير الرياضي لإشبيلية والجميع في النادي لديهم رقم هاتفي، لم يتصلوا بي بعد، أحب نادي إشبيلية والمدينة، لدي عائلة هناك".