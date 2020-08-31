تطوير مراكب نادي الصيد بجميع فروعه

في إطار استراتيچية مجلس إدارة نادي الصيد، بتطوير كل فروع واستراحات النادي، قام مجلس الإدارة بتحديث وتجديد مراكب الصيد الخاصة باستراحة نادي الصيد بمدينة مرسى علم ورفع مستوي كفاءتها فى إطار الحرص على تقديم خدمة متميزة لأعضاء النادي. مرسى علم ورفع مستوي كفاءتها فى إطار الحرص على تقديم خدمة متميزة لأعضاء النادي. كان نادي الصيد قد حقق فريق شباب الكرة الطائرة بصيد الدقي الفوز بالمركز الثاني وفضية بطولة الجمهورية مرحلة 19 سنة بعد الفوز في المباراة الختامية للدور النهائي على فريق بتروچيت بنتيجة 3-1 على صالة نادي الصيد بأكتوبر. فريق شباب الكرة الطائرة بصيد الدقي الفوز بالمركز الثاني وفضية بطولة الجمهورية مرحلة 19 سنة بعد الفوز في المباراة الختامية للدور النهائي على فريق بتروچيت بنتيجة 3-1 على صالة نادي الصيد بأكتوبر.

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