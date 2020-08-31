مجلس إدارة نادي بنها يجتمع لتحديد مصير مدرب الفريق

يعقد مجلس إدارة داخل نادي بنها، اجتماعًا لتحديد مصير مدرب الفريق الحالي "محمد عثمان" وهل سيكمل المدرب باقي مبارياته المتبقية مع الفريق، أو سيتم الاستعانة بجهاز فني جديد لإكمال باقي مباريات الموسم وقيادة الفريق خلال الموسم الجديد.

وقال "أشرف فاروق" مدير النشاط الرياضي بنادي بنها أن الفريق لا يزال في القسم الثالث للدوري المصري وأنهم يعملو جاهدين من أجل تحسين الفريق، وهو يأمل أن يرى فريقه في الدوري الممتاز (أ) يوما ما.

وأضاف "لدينا أيضًا قطاع الناشئين والذي حقق كل البطولات على مستوى محافظة القليوبية ويلعب في دوري القطاعات علي مستوي الجمهورية"

وأكمل "النادي متفوق في ألعاب عدة أخرى ففريق الكرة الطائرة قريب جدًا من الصعود للدوري الممتاز (أ)، وأن النادي حقق بطولات عدة في البطولات الفردية على مستوى الجمهورية مثل: الكاراتية، والملاكمة، والكونغ فو".