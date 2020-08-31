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فالنسيا في طريقه لحل أزمة جيندوزي مع آرسنال وضمه إلى صفوفه

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فشل اللاعب الدولي الفرنسي ماتيو جيندوزي فى تسوية الخلاف بينه وبين ميكيل أرتيتا المدير الفني لنادي أرسنال والذي ما زال يصر على عدم حاجته إلى اللاعب في الفريق مرة ثانية.

وحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية، استفسر فريق فالنسيا الإسباني عن إمكانية ضم اللاعب من آرسنال بعد استمرار الخلاف بينه وبين مدربه أرتيتا.

آرسنال يطالبون بـ 40 مليون جنيه إسترليني للتخلص من اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا، والذي يتبقى في

عقده عامين حتى يصبح لاعباً حراً.

الآن يسعى نادي فالنسيا للحصول على خدمات اللاعب على سبيل الإعارة، لأنهم لا يملكون المال الكافي لإتمام الصفقة، بسبب الأزمة المالية التي تسبب فيها فيروس .

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وعند سؤال أرتيتا حول مستقبل جيندوزي بعد الفوز فى مباراة الدرع الخيرية أمام قال: "لقد تحدثت إلى ماتيو خلال فترة الاستراحة وكنت واضحًا حقًا

أن الجميع يبدأ من الصفر".

وأضاف: "ما فعلته قبل أسبوعين أو عامين لا يهم حقًا، ماذا عن ما يمكنك المساهمة به في الفريق الآن".

 وواصل: " لقد أخبرت جيندوزي إنه في الوقت الحالي هو مثل أي لاعب آخر في الفريق إنه يستحق أن يعامل بنفس الطريقة تمامًا وسأفعل ذلك بأفضل ما لدي من قدرات".

يذكر أنه تم استبعاد لاعب خط الوسط الفرنسي من صفوف الفريق تحت قيادة ميكيل أرتيتا، منذ أن لعب آخر مباراة له أمام نادي برايتون فى 20 يونيو الماضي، بعد الهزيمة بهدفين مقابل هدف على ملعب أميكس.

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