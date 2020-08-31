مهاجم وادي دجلة: مباراة الأهلي ستكون سهلة.. ونتطلع للاستمتاع

أكد مروان حمدي، مهاجم فريق وادي دجلة، أن مباريات الأهلي والزمالك تكون أسهل من مواجهات باقي أندية الدوري المصري.
وقال مروان عبر البرنامج الإذاعي (وان تو) "مباراة الأهلي المقبلة هامة للغاية، هدفنا الفوز ومواصلةسلسلة انتصاراتنا المميزة".
وأضاف: "أي لاعب يسعى لتقديم أداء مميز، خاصة في مباريات الأهلي والزمالك، نظرًا للمتابعة الجماهيرية التي تحظى بها".
وأشار مروان حمدي: "لا أحب الفرق التي تلعب بتكتل دفاعي طوال المباراة، لذا مباراة الأهلي ستكون ممتعة بالنسبة لنا".
وشارك صاحب الـ24 عامًا في 20 مباراة مع وادي دجلة هذا الموسم وسجل 6 أهداف.
ويحتل فريق وادي دجلة المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 26 نقطة.
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