تايكوندو الصيد يفوز ببطولة الجمهورية

توج فريق التايكوندو بصيد الدقى بكأس المركز الأول ببطولة الجمهورية للأندية والشباب والتى أقيمت منافساتها بنادى طلائع الجيش، وجاءت نتائجها كالتالى حصد فريق العمومى الميدالية الذهبية بفريق مكون من اللاعبين سيف عيسى، إياد بركات ، رامى عيسى ، محمد جمعة ، عمر شراقى، شريف عمرو. بركات ، رامى عيسى ، محمد جمعة ، عمر شراقى، شريف عمرو. كما فاز اللاعبان يوسف أحمد وبلال محمد بالميدالية الفضية، فيما حقق اللاعبان محمد يحيى ورضوان أحمد الميدالية البرونزية. يحيى ورضوان أحمد الميدالية البرونزية. يشرف على اللاعبين الجهاز الفنى والإدارى: محمد مجدى المدير الفنى، ومحمد بسيونى المدرب العام، مدربين أحمد سيد، وحسن نهنوش وعواطف العساف، الدكتورة سلمى أحمد طبيبة الفريق، هشام محمد ومحمد شعبان إداريين الفريق، رمضان محمد وإسماعيل محمد خدمات معاونه.

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