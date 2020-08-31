تليفونات بني سويف يستعد بـ 5 وديات قوية لعودة القسم الثاني

أستقر أبو العنين شحاتة المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بني سويف، علي خوض فريقه 5 مباريات ودية، وذلك في إطار استعدادات الفريق لعودة منافسات دوري القسم الثاني في 20 سبتمبر القادم.

ويبدأ الفريق ودياته اليوم الإثنين مع

نادي ناصر على ملعب استاد التربية والتعليم في بني سويف.

ومن المنتظر أن تكون مواجهة نادي الترسانة علي ملعب الترسانة يوم الخميس القادم الموافق 3 سبتمبر هي ثاني الوديات، أما

ثالث الوديات سوف تكون علي ملعب الاسيوطي أمام فريق الألومنيوم يوم 7 سبتمبر القادم، علي أن تكون مواجهة الفيوم يوم 9 سبتمبر علي ملعب الاسيوطي ايضاً هي رابع الوديات، ويختتم نادي تليفونات بني سويف ودياته أمام مركز شباب سمسطا يوم 14 سبتمبر القادم على ملعب استاد التربية والتعليم ببني سويف.