ذا صن: ماني أوصي ليفربول بضرورة التعاقد مع سار

يبدو أن فريق ليفربول الإنجليزي، ينوي تدعيم مركز الجناح هذا الصيف، بعد الاهتمام بإسماعيلا سار جناح فريق واتفورد، وذلك بحسب صحيفة ذا صن البريطانية.

وكشفت صحيفة ذا صن البريطانية أن ليفربول قرر صرف الاموال، من أجل ضم إسماعيلا سار هذا الصيف من نادي واتفورد.

وأشار التقرير إلى، أن ليفربول كان ينوي عدم صرف أموال كثيرة هذا الصيف، لكن إسماعيلا سار غير اتجاه إدارة الريدز، الذي ترى مستقبل كبير للاعب مع الفريق.

وأوضحت الصحيفة أن ليفربول سيفاوض نادي واتفورد من أجل تخفيض قيمة سار بعد

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هبوط الفريق من الدوري الإنجليزي الممتاز هذا العام.

وأردف أن ماني أوصي إدارة ليفربول بضرورة التعاقد مع إسماعيلا سار.

ويسعى ليفربول لاستغلال العلاقة الوطيدة بين ماني وسار من أجل تسهيل انضمام الجناح السنغالي للفريق.

وشارك صاحب الـ22 عامًا في 28 مباراة في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي وساهم في 11 هدفا إذ سجل 5 وصنع 6 آخرين.