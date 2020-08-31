طائرة الصيد تفوز بفضية الجمهورية للشباب

حقق فريق شباب الكرة الطائرة بصيد الدقي الفوز بالمركز الثاني وفضية بطولة الجمهورية مرحلة 19 سنة بعد الفوز في المباراة الختامية للدور النهائي على فريق بتروچيت بنتيجة 3-1 على صالة نادي الصيد بأكتوبر. نادي الصيد بأكتوبر. حضر المباراة الختامية المهندس أحمد الشاذلي عضو مجلس إدارة النادي وأشرف الفار نائب المدير التنفيذي للشئون الرياضية والدكتور محمد على مدير النشاط الرياضي بصيد أكتوبر ومحمد مصطفى مساعد مدير النشاط الرياضي. النشاط الرياضي بصيد أكتوبر ومحمد مصطفى مساعد مدير النشاط الرياضي. مثل الفريق اللاعبين عبدالله شهاب، يوسف أشرف، أنس صالح، محمد عادل، محمد حازم، مروان طنطاوى، عبدالرحمن إيهاب، محمد وليد، محمد عبدالحفيظ، عمر هيثم، عمر أشرف، على فخرى، يحيى محمد، عمرو فاروق.

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