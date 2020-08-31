تقرير .. اهتمام إيطالي بخدمات محمد النني

كشفت تقارير صحفية إيطالية، وجود اهتمام كبير من نادي سامبدوريا بضم المصري محمد النني المحترف في صفوف نادي أرسنال الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ووفقًا لشبكة "توتو ميركاتو" فأن نادي سامبدوريا الإيطالي يرغب في الصحول على خدمات محمد

النني من صفوف نادي أرسنال، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأشارت الصحيفة إلى أن النني لفت الأنظار إليه في مباراة أرسنال الأخيرة أمام ليفربول في كأس الدرع الخيرية.

وأوضحت "توتو ميركاتو" أن هناك إعجابًا كبيرًا من مدرب سامبدوريا، كلاوديو رانييري، بإمكانيات محمد النني القادر على المشاركة في أكثر من مركز في خط الوسط والجناح بعدما تابعوه بشكل كبير في الفترة الأخيرة.

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وكان قد رخج محمد النتني معارًا إلى صفوف بشكتاش التركي في الموسم الماضي.

وشارك محمد النني في فوز أرسنال أمام ليفربول بكأس الدرع الخيرية.