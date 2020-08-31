أخبار برشلونة: راكيتيتش على بعد خطوة من الانتقال إلى اشبيلية

بات لاعب وسط برشلونة، الدولي الكرواتي “إيفان راكيتيتش” قريب للغاية من الانتقال إلى اشبيلية في الميركاتو الصيفي الحالي.

وذكرت صحيفة ” الماركا ” الاسبانية، أن راكيتيتش سيجري الفحوصات الطبية اللازمة قبل التوقيع لنادي اشبيلية في الأيام القليلة المقبلة.

وتلقى راكيتيتش عدة عروض من أندية أوروبية أبرزها “الإنتر ولاتسيو”، ولكن صاحب الـ32 عامًا فضل العودة لناديه السابق اشبيلية والذي غادره في الميركاتو الصيفي 2014 بعد التتويج بلقب الدوري الأوروبي.

يذكر أن إيفان راكيتيتش كان ضمن قائمة الأسماء التي عبر مدرب برشلونة “رونالد كومان”، عن رغبته بخروجهم من النادي في الميركاتو الصيفي الحالي.

وشارك راكيتيتش في 39 مباراة مع برشلونة بمختلف المسابقات في الموسم المنصرف منها 22 كأساسي، وسجل هدف واحد وقدم 5 تمريرات حاسمة.

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