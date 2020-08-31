طارق يحيى: طولان استفز جماهير الزمالك بارتداء “تي شيرت” ‏أحمر

قال مقدم الاستوديو التحليلي بقناة نادي الزمالك “طارق يحيى“، أن المدير الفني لفريق نادي انبي “حلمي طولان”، ‏قام باستفزاز جماهير النادي خلال مواجهة الفريقين.‏

وحقق الزمالك الفوز على إنبي بهدف نظيف سجله محمود حمدي “الونش”، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد القاهرة الدولي، مساء أمس الأحد.

وأضاف يحيى عبر قناة الزمالك:” أرى أن حلمي طولان تعمد ارتداء ‏تي شيرت أحمر خلال مواجهة الزمالك وإنبي من أجل استفزاز ‏جماهير الزمالك”.‏

وواصل:” لا أرى أي تبرير لهذا الموقف سوى استفزاز جماهير الزمالك ‏ووصلتني العديد من رسائل جماهير النادي التي تحمل غضبهم من ‏موقف طولان”.‏

وأنهى تصريحاته:” حلمي طولان كان لديه مستحقات مالية تقارب ‏النصف مليون جنيه في ولاية ممدوح عباس، ومرتضى منصور، الرئس ‏الحالي للزمالك، هو من أصدر قراراً بصرفها له”‏.

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