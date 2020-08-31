طارق يحيى: طولان استفز جماهير الزمالك بارتداء “تي شيرت” ‏أحمر

قال مقدم الاستوديو التحليلي بقناة نادي الزمالك “طارق يحيى“، أن المدير الفني لفريق نادي انبي “حلمي طولان”، قام باستفزاز جماهير النادي خلال مواجهة الفريقين.
وحقق الزمالك الفوز على إنبي بهدف نظيف سجله محمود حمدي “الونش”، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد القاهرة الدولي، مساء أمس الأحد.
وأضاف يحيى عبر قناة الزمالك:” أرى أن حلمي طولان تعمد ارتداء تي شيرت أحمر خلال مواجهة الزمالك وإنبي من أجل استفزاز جماهير الزمالك”.
وواصل:” لا أرى أي تبرير لهذا الموقف سوى استفزاز جماهير الزمالك ووصلتني العديد من رسائل جماهير النادي التي تحمل غضبهم من موقف طولان”.
وأنهى تصريحاته:” حلمي طولان كان لديه مستحقات مالية تقارب النصف مليون جنيه في ولاية ممدوح عباس، ومرتضى منصور، الرئس الحالي للزمالك، هو من أصدر قراراً بصرفها له”.
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