طبيب الزمالك: تحليل الدم غير دقيق للكشف عن اصابات كورونا.. ولدينا ‌‏3 حالات مصابة

قال طبيب فريق الكرة بنادي الزمالك “محمد أسامة“، أن تحليل الدم الذي تم ‏الاستعانة به مؤخراً من قبل اتحاد الكرة المصري بدلاً من المسحات، ‏غير دقيق على الاطلاق في الكشف عن فيروس كورونا.‏

وحقق الزمالك الفوز على إنبي بهدف نظيف سجله محمود حمدي “الونش”، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد القاهرة الدولي، مساء أمس الأحد.

وأضاف أسامة في تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه أحمد جمال ‏على شاشة قناة الزمالك:”اندهش من استبدال اتحاد الكرة المسحات ‏بتحاليل الدم الغير دقيقة”.‏

وواصل:” التحاليل أفادت بوجود 3 حالات مصابة بكورونا داخل فريق ‏الكرة بالزمالك، ولكنها غير دقيقة على الاطلاق”.‏

وأنهى تصريحاته قائلاً:” ربما اللجنة الخماسية قامت بتغيير البروتوكول ‏من أجل تكلفة المسحات بعكس تحاليل الدم الذي لا تكلفهم الكثير”.‏

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