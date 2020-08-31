رياضة | فايلر يحسم مصير السولية من المشاركة أمام دجلة

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 31 أغسطس 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر فايلر يحسم مصير السولية من المشاركة أمام دجلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رغب الجهاز الفنى للنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر، إستبعاد عمرو السولية لاعب الفريق، من لقاء وادى دجلة بمسابقة الدورى الممتاز، لتجنب أى مضاعفات فى إصابته.

وقد تعرض السولية لإصابة شديدة فى العضلة الأمامية، خلال مشاركته في المباراة الأخيرة أمام المصرى البورسعيدي، والذي انتهت بفوز الأحمر بنتيجة 2-0.

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وكشف خالد محمود، طبيب الفريق أن عمرو السولية د سيخضع لمزيد من الفحوصات الطبية خلال الساعات القادمة لحسم فترة غيابه عن الفريق.

وأكد تعرض السولية لشد قوى، قد يبعده عن المواجهة المقبلة مع فريق وادي دجلة، ولكن القرار النهائى سيكون على عقب ظهور نتائج الفحوصات الطبية الذى سيخضع له اللاعب قبل الانتظام بالتدريبات.

ويعتبر عمرو السولية من الأعمدة الأساسية فى صفوف الفريق، والتى يعتمد عليها السويسري رينيه فايلر بالتشكيل الأساسي.