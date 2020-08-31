رياضة | آخر تطورات قضية ميسي ضد برشلونة

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 31 أغسطس 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر آخر تطورات قضية ميسي ضد برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تطورت أزمة رحيل ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني عن فريقه خلال فترة الانتقالات الصيفية في ظل رغبته في الانتقال إلى مانشستر سيتي الإنجليزي في الموسم الجديد.

كشفت إذاعة كادينا سير الإسبانية عن ليونيل ميسي اتصل هاتفياً عدة مرات برئيس النادي جوسيب ماريا بارتوميو، ولكن الرئيس لم يرد عليه.

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وسيبدأ رونالد كومان خوض الحصة التدريبية الأول كمدرب لبرشلونة اليوم، ولن يكون ليونيل ميسي حاضراً في الجلسة الأولى، بعد تغيبه عن الفحص الطبي لفيروس كورونا.

في حين لا يزال خورخي والد ليونيل ميسي في الأرجنتين، ولن يصل إلى برشلونة اليوم، وسيكون هناك المزيد من الفصول في قضية ميسي، ولكن يسود الهدوء في الوقت الحالي.

وسيكون هناك اجتماع بين بارتوميو وخورخي ميسي في الأيام المقبلة، الرئيس لديه فكرة واحدة فقط، الحديث عن التجديد للعقد، لن يقبل في أي حال من الأحوال الحديث حول الرحيل.