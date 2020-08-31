رياضة | جوسيب بارتوميو يذل ميسي

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 31 أغسطس 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر جوسيب بارتوميو يذل ميسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجرى الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم برشلونة الإسباني عدة اتصالات بجوسيب ماريا بارتوميو رئيس النادي من أجل الوصول إلى حل لرحيله لكن بارتوميو رفض الرد على اتصالاته.

وكشفت شبكة "راك1" عن أن بارتوميو تجاهل كل اتصالات ميسي لأنه يرفض رحيله رغم تمسك اللاعبن بالانتقال إلى مانشستر سيتي الإنجليزي.

وكان ميسي قد انقطع عن الحضور لاختبارات فيروس كورونا رفقة زملائه قبل العودة للتدريبات في تطور مثير.

Advertisements

ويبدو أن نادي برشلونة في طريقه للموافقة على رحيل نجمه ليونيل ميسي إلى مانشستر سيتي الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية دون التمسك بقيمة الشرط الجزائي في عقده والمقدرة بـ700 مليون يورو.

كشفت صحيفة "ديلي إكسبريس" عن أن برشلونة طلب من مانشستر سيتي الحصول على 90 مليون جنيه استرليني و3 لاعبين مقابل الموافقة على إتمام صفقة ميسي.

ويطلب ميسي الرحيل عن برشلونة مجانًا بينما جوسيب بارتوميو يرفض فكرة رحيله دون تحقيق أي استفادة مادية.