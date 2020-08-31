اخبار الرياضه

رياضة | مفاجأة.. برشلونة يطلب 90 مليونا و3 نجوم من السيتي مقابل ميسي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 31 أغسطس 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. يطلب 90 مليونا و3 نجوم من السيتي مقابل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يبدو أن نادي برشلونة في طريقه للموافقة على رحيل نجمه ليونيل ميسي إلى مانشستر سيتي الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية دون التمسك بقيمة الشرط الجزائي في عقده والمقدرة بـ700 مليون يورو.

 

كشفت صحيفة "ديلي إكسبريس" عن أن برشلونة طلب من مانشستر سيتي الحصول على 90 مليون جنيه استرليني و3 لاعبين مقابل الموافقة على إتمام صفقة ميسي.

Advertisements

 

ويطلب ميسي الرحيل عن برشلونة مجانًا بينما جوسيب بارتوميو يرفض فكرة رحيله دون تحقيق أي استفادة مادية.

 

Advertisements

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا