رياضة | عاجل.. رئيس برشلونة يغري ليونيل ميسي براتب خيالي للبقاء

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 31 أغسطس 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل.. رئيس برشلونة يغري ليونيل ميسي براتب خيالي للبقاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعرض جوسيب بارتوميو رئيس نادي برشلونة على خورخي ميسي والد النجم الأرجنتينى ليونيل ميسي ووكيله أعماله خلال الجلسة المنتظرة بينهما راتبًا خرافيًا من أجل إقناع البرغوث بالبقاء في قلعة كامب نو.

ويجتمع رئيس برشلونة بوالد ليونيل ميسي بعد غد والذي طلب تفعيل بند الرحيل مجاناً نهاية الموسم حين تؤكد إدارة البارسا أن مدة تفعيل البند انتهت فى 10 يونيو الماضي.

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وكشفت شبكة "ESPN" العالمية عن أن رئيس برشلونة سيعرض على ميسي التجديد لموسمين حتى يونيو 2023 مقابل 100 مليون يورو سنوياً.

وشددت الصحيفة أنه على الرغم من تقديم هذا العرض، إلا أن إدارة برشلونة لا تشعر بالتفاؤل من قبول هذا العرض.