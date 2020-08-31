رياضة | فايلر يفاجئ إدارة الأهلي بطلب جديد قبل موقعة الوداد

تحدث السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مع مجلس إدارة النادي لتوفير طلبه قبل مواجهتي الوداد البيضاوي المغربي، بدوري أبطال إفريقيا.

وكان فايلر تقدم برغبة التعاقد مع طبيب نفسي، من أجل تأهيل اللاعبين بالشكل الأمثل من الناحية المعنوية فى ظل تفسير المدرب تراجع الأداء خلال الفترة الحالية بسوء الحالة النفسية لبعض اللاعبين بسبب ضغوطات الجماهير.

وأكد المدير الفني في وقت سابق، أن سبب تراجع مستوى جونيور أجايي، هو تأثره بغيابه عن أسرته وعدم استطاعته السفر بسبب ضغط المباريات.

وأوضح المدير الفني لإدارة النادي، أن هذا الأمر متبع في الدول الأوروبية والدوريات الكبرى، تكون مسؤوليته عقد جلسات متكررة ومستمرة مع اللاعبين من أجل تأهيلهم، وتقديم تقرير شامل بصفة منتظمة للمدير الفني للفريق لوقوف المدرب على اللاعب الجاهز من الناحية النفسية للمشاركة في المباريات من عدمه.

ويستعد الأهلي لمواجهة وادي دجلة، مساء يوم الجمعة المقبلة على ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري المصري الممتاز.