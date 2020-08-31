الامارات | برافو من مانشستر سيتي إلى الدوري الإسباني

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وقع حارس المرمى التشيلي المخضرم كلاوديو برافو عقداً مع ريال بيتيس الإسباني قادماً من مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، بحسب ما ذكر النادي الأندلسي مساء أمس الأحد.

وقال بيتيس في بيان: "توصل ريال بيتيس إلى اتفاق بشأن انتقال كلاوديو برافو. اصبح التشيلي ثاني لاعب يعزز البيت الأخضر والأبيض لموسم 2020-2021. وقع برافو عقدا لسنة مع إمكانية تمديده سنة إضافية".

وكان عقد برافو البالغ 37 عاماً قد وصل الى نهايته مع مانشستر سيتي الذي يدافع عن عرينه راهنا الحارس الأساسي البرازيلي إيدرسون.

وسيلعب برافو في بيتيس بإشراف مواطنه المدرب مانويل بيليغريني.

وستكون الرحلة الثالثة لبرافو في اسبانيا بعد احترافه مع ريال سوسييداد (2006-2014) وبرشلونة (2014-2016).

ويملك برافو سجلا لامعا، بعد إحرازه لقب كوبا أميركا مرتين (2015 و2016)، الدوري والكأس في إسبانيا مرتين مع برشلونة والدوري الإنجليزي مرتين مع سيتي.

وانضم برافو الذي خاض 123 مباراة دولية مع منتخب تشيلي، الى بيتيس الذي عانى كثيرا الموسم الماضي لعدم الهبوط الى الدرجة الثانية واهتزت شباكه ستين مرّة. وكان بيتيس أعلن تعاقده مع ظهير برشلونة السابق مارتن مونتويا قادما من برايتون الإنجليزي.

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