شكرا لقرائتكم خبر عن اتجاه لتمديد عقد «أزارو» لمدة موسمين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تتجه النية داخل مجلس إدارة النادي الاهلي برئاسة محمود الخطيب لتمديد عقد المغربي وليد أزارو لاعب الفريق الكروي الاول بالقلعة الحمراء رغم تحفظ السويسري فايلر المدير الفني للفريق وعدم قناعته بمستوى اللاعب.

وعلمت «المصري اليوم» أن لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح كانت قد أوصت بتمديد عقد اللاعب بعد تألقه في الدوري السعودي.

ووفقا لمصدر مسئوول داخل القلعة الحمراء فإن لجنة التخطيط لها دور اكبر في تمديد عقد اللاعب في حالة الإتفاق على التفاصيل المالية فور عودته من المغرب.