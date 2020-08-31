شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير إيطالي.. سامبدوريا يدرس التعاقد مع محمد النني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت شبكة «توتو ميركاتو»، أن نادي سامبدوريا الإيطالي يدرس ضم محمد النني لاعب وسط أرسنال على سبيل الإعارة في الموسم الجديد. ولعب النني الموسم الماضي في صفوف بشكتاش التركي، على سبيل الإعارة قبل أن يعود لأرسنال ويتوج بلقب الدرع الخيرية. وأكد التقرير أن فريق كلاوديو رانييري يبحث عن لاعب خط وسط مميز يعزز به صفوفه، وهو ما يجده في النني. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 98,727

تعافي 72,120

وفيات 5,399

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