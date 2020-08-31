شكرا لقرائتكم خبر عن سموحه يعكسر لمواجهة الإنتاج الحربي بالدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يدخل الفريق الكروي الاول بنادي سموحه غدا -الثلاثاء- معسكرا مغلقا استعدادا لمواجهة الإنتاج الحربي يوم الاربعاء المقبل في الدوري الممتاز. ويأمل حماده صدقي المدير الفني لسموحة في تحقيق انتصار الفريق بعد الفوز على طنطا بثلاثية اهداف مقابل لاشىء في المباراة الاخيرة التي جمعتهما. واجتمع صدقي باللاعبين عقب الفوز على طنطا طالبهم خلالها بضرورة الفوز حتى يتحسن مركز الفريق بالدوري الممتاز. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 98,727

تعافي 72,120

وفيات 5,399

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