شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة مسحات كورونا على طاولة الخطيب واللجنة الطبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يبحث إدارة مجلس إدارة النادى الأهلى عن حل لأزمة مسحات كورونا بعد قرار اتحاد الكرة بوقف تحمل قيمة المسحات للفرق ما وضع الأهلى فى ورطة بسبب التكلفة العالية لكل مسحة فضلا عن عدم دقة تحليل الدم التى أظهرت عدم دقتها ووقع فيها بعض الأندية مؤخرا.

وينتظر أن يجتمع محمود الخطيب رئيس النادى بالمسوؤلين فى اللجنة الطبية بالنادى برئاسة محمد شوقى بحضور لجنة التخطيط لمناقشة الأزمة وكيفية الخروج منها خلال الفترة المقبلة لتجنب حدوث إصابات داخل الفريق خلال الفترة المقبلة المرتبط فيها الأهلى بمواجهات قوية على الصعيدين المحلى والإفريقي .