شكرا لقرائتكم خبر عن الشحات يبدأ البرنامج التأهيلى تمهيدًا لعودتة لتدريبات الأهلى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بدأ حسين الشحات لاعب الأهلى اليوم الأثنين تنفيذ البرنامج التأهيلى بعد إنتهاء فترة العلاج من جراحة الفتاق التى أبعدتة عن المشاركة طوال الشهور الماضية، وظهور سلبية المسحة التى أجرها مؤخرا،وتقرر أن يخضع الشحات لبرنامج تأهيلي في الجيم، ثم يدخل في تدريبات الكرة بشكل تدريجي على مدار الفترة المقبلة، حيث سيتم تحديد المدة وفقا لطبيب الأهلي .

وطلب فايلر من الدكتور خالد محمود طبيب الفريق تقرير أسبوعى عن حالة اللاعب ومدى تحسن حالتة وذلك بهدف تجهيزة للحاق بمباراة الوداد المغربى التى ستقام خلال سبتمبر الجارى فى ذهاب نصف نهائى البطولة الإفريقية ، كما طلب المدير الفنى تسجيلات لمباريات الفريق المغربى لمشاهدتها فى إطار تحضيراتة للمواجهة المرتقبة لوضع الخطة المناسبة للمباراة .