شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يجهز صالح جمعة بتدريبات منفردة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خضع صالح جمعة لاعب الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى لتدريبات إضافية بناء على طلب فايلر حيث خاض مرانا منفردا اليوم على ملعب مختار التتش بالرغم من حصول الفريق على راحة سلبية بهدف تجهيزه جيدا ووصله للفورمة البدنية العالية التى تمكنه من الظهور بمستوى جيد فى المباريات، ووعده المدير الفنى بزيادة مدة مشاركتة فى المباريات خلال الفترة المقبلة، ووضح رغبة اللاعب فى علاج القصور البدنى الذى يعانى منه وكان السبب فى غيابه عن المشاركة مؤخرا.
وشارك اللاعب فى جزء من مباراة الفريق الأخيرة مع المصرى بعد فترة غياب طويلة عن المشاركة.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
Advertisements
98,727
-
تعافي
72,120
-
وفيات
5,399
كانت هذه تفاصيل خبر الأهلى يجهز صالح جمعة بتدريبات منفردة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.