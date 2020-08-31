شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يجهز صالح جمعة بتدريبات منفردة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خضع صالح جمعة لاعب الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى لتدريبات إضافية بناء على طلب فايلر حيث خاض مرانا منفردا اليوم على ملعب مختار التتش بالرغم من حصول الفريق على راحة سلبية بهدف تجهيزه جيدا ووصله للفورمة البدنية العالية التى تمكنه من الظهور بمستوى جيد فى المباريات، ووعده المدير الفنى بزيادة مدة مشاركتة فى المباريات خلال الفترة المقبلة، ووضح رغبة اللاعب فى علاج القصور البدنى الذى يعانى منه وكان السبب فى غيابه عن المشاركة مؤخرا.

وشارك اللاعب فى جزء من مباراة الفريق الأخيرة مع المصرى بعد فترة غياب طويلة عن المشاركة.