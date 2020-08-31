فايلر يشرح خطة مواجهة الأهلى ودجلة فى محاضرة مع اللاعبين

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يعود الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى بقيادة رينيه فايلر، لاستئناف التدريبات غدا الثلاثاء بعد إنتهاء الراحة السلبية التى منحها المدير الفنى للاعبين عقب مباراة المصرى الأخيرة، وينتظر أن يستهل فايلر التدريبات بجلسة مع اللاعبين داخل الملعب لشرح سلبيات وإيجابيات المباراة الأخيرة مع المصرى واطلاعهم على خطة المباراة القادمة مع وادى دجلة المقرر إقامتها الجمعة المقبلة فى الجولة الـ24 لبطولة الدورى الممتاز.
وفي سياق متصل تأكد غياب عمرو السولية لاعب الفريق من المباراة المقبلة بسبب إصابتة بشد في العضلة الأمامية، ستبعد اللاعب عن المباريات لفترة تصل الى 15 يوما ، وفقا لحالة اللاعب واستجابة العضلات للتأهيل والعلاج.
وتعرض السولية للإصابة بشد في العضلة الأمامية في مباراة المصري الجولة الماضية وغادر اللقاء من الشوط الأول خوفا من تفاقم إصابته وتضاعف فترة الغياب
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