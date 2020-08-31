شكرا لقرائتكم خبر عن نيمار يحسم مصيره مع باريس سان جيرمان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال نيمار جونيور، لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، إنه حسم مسألة مصيره مع الفريق الباريسي، خاصة بعد خسارة نهائي دوري أبطال أوروبا أمام فريق بايرن ميونخ الألماني.

وأكد نيمار في تصريحات لمجلة النادي الرسمية: «أنا باق مع باريس سان جيرمان الموسم الجديد»، مشيراً إلى أنه يملك الطموح لكل يصل مع الفريق الباريسي لنهائي دوري الأبطال مرة أخرى ولكنه سيفوز باللقب معهم هذه المرة على حد قوله.

وأوضح أن النادي الباريسي أثبت للجميع أنه ناد أوروبي عظيم جداً، خاصة بعد الشكوك التي أثيرت حول الفريق في لشبونة، مؤكداً: «غادرنا لشبونة مع شعور بالثقه في قدرتنا على الفوز بدوري الأبطال يوما ما».

يذكر أن اللاعب البرازيلي نيما توج بالألقاب المحلية الأربعة مع الفريق الباريسي في الموسم المنتهي، حيث ينتهي تعاقده مع النادي في صيف 2022 علما بأنه انضم من برشلونة في صيف 2017 مقابل 222 مليون يورو.