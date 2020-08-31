شكرا لقرائتكم لجنة الانضباط باتحاد الكرة تؤجل اجتماعها اليوم لمناقشة موقف المحالين إليها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلنت لجنة الانضباط باتحاد الكرة برئاسة المستشار سيد البندارى، تأجيل اجتماعها الذى كان مقررا له اليوم، الاثنين، لمناقشة عدد من الملفات الهامة وموقف المحالين من رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الأندية ومدربى بعض فرق الدورى بسبب الإساءات والاتهامات التى وجهت للاتحاد ولجانه.

وتقرر أن يكون اجتماع لجنة الانضباط يوم الأربعاء المقبل فى مقر الاتحاد لمناقشة الموقف وإعلان القرارات النهائية.

وتلقت اللجنة عدة طلبات إحالة لها بحق عدد الشخصيات الرياضية وهم، فرج عامر رئيس نادى سموحة، وسمير حلبية رئيس النادى المصرى، وطارق يحيى رئيس قطاع الناشئين بنادى الزمالك، وعدلى القيعى مستشار التسويق بالنادى الأهلى، وسعيد لطفى مستشار الناشئين بنادى الزمالك، وخالد مهدى مدير الكرة بنادى الإنتاج الحربى، وطارق العشرى المدير الفنى للنادى المصري، وطارق هاشم عضو مجلس إدارة النادى المصري، وطلعت يوسف المدير الفنى للاتحاد السكندري، ومحمد الخولى نائب رئيس المصري، وعضو المجلس عدنان حلبية.