شكرا لقرائتكم أشرف صبحى يكرم عبد المنعم عمارة لدوره فى خدمة الشباب والرياضة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قام الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بتكريم الدكتور عبد المنعم عمارة وزير الرياضة ومحافظ الاسماعيلية الاسبق تقديرا لدوره فى خدمة الشباب والرياضة خلال السنوات الماضية.

وجاء التكريم على هامش حوار عبد المنعم عمارة فى الوزارة مع الشباب اليوم ضمن سلسلة الحوارات الفكرية التى تنظمها الوزارة تحت شعار أتكلم.

كشف الدكتور عبد المنعم عمارة، وزير الرياضة الأسبق، أنه درس فى نفس الجامعة التى درس فيها بيل كلينتون الرئيس الأمريكى الأسبق، ووقتها حضر الرئيس جيمى كارتر وأجرى حواراً معه وسأله عن الفرق بين الإدارة والقيادة.

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ووجه عبد المنعم عمارة النصيحة للشباب بأنه لابد من التفرقة بين المدير والقائد خلال حواره مع الشباب ضمن سلسلة الحوارات الفكرية "اتكلم"، بأنه كان فى مرحلة الثانوية يريد أن يكون مذيعا وسفيرا وتقدم للاختبارات فى الإذاعة لكنه أخفق.