شكرا لقرائتكم عبد المنعم عمارة وزير الرياضة الأسبق يكشف الفرق بين الإدارة والقيادة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الدكتور عبد المنعم عمارة وزير الرياضة الأسبق، أنه درس فى نفس الجامعة التى درس فيها بيل كلينتون الرئيس الأسبق للولايات المتحدة الأمريكية ووقتها حضر الرئيس جيمى كارتر وقمت بعمل حوار معه وسألت فيه عن الفرق بين الإدارة والقيادة .

ووجه عمارة النصيحة إلى الشباب أنه لابد من التفرقة بين المدير والقائد خلال حواره مع الشباب ضمن سلسلة الحوارات الفكرية "اتكلم" أنه كان فى مرحلة الثانوية يريد أن يكون مذيع وسفير وتقدم للاختبارات فى الإذاعة لكنه أخفق.

قال عمارة أنه عندما علم باختياره محافظا للإسماعيلية قام بشراء بدلتين جديدتين، بالإضافة إلى حذائين حتى يكون مستعدا للمنصب الجديد ويظهر بما يليق بهذا المنصب .

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وأضاف عمارة أنه كان معجب بشخصية الرئيس الراحل أنور السادات فهو لم يكن وسيما لكنه كان أنيقا ووجهت له سؤال عن البدل التى يرتديها وأين يفصلها فقال من الخارج، فقمت بتفصيل البدل فى الأوبرا تشبه بدل الرئيس الأسبق.

وتطرق عمارة إلى حياته الشخصية قائلا: والدتى توفت وانا فى الثامنة من العمر وقامت جدتى بتربيتى وأشار انه تأثرت بمدرس مادة الفلسفة لذلك درس المادة فيما بعد.