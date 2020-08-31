شكرا لقرائتكم بيراميدز والزمالك.. كارتيرون يستقر على ضم شيكابالا لقائمة الأبيض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، ضم محمود شيكابالا، قائد الفريق، للقائمة التى ستشارك فى مواجهة بيراميدز المقبلة، فى المباراة التى ستجمع الفريقان فى إطار منافسات الجولة الرابعة والعشرون من منافسات مسابقة الدورى الممتاز، والمقرر إقامتها فى الثامنة والنصف من مساء الخميس المقبل.

واستقر كارتيرون على أن يكون شيكابالا أحد البدائل خلال اللقاء، ولن يجازف بالدفع به فى التشكيل الأساسى خاصة بعد عودته عقب فترة طويلة من عدم المشاركة فى المباريات الرسمية، وذلك بعد انتهاء عقوبة إيقافه، بنهاية مباراة إنبى التى جمعت بينهما مساء أمس، الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، والذى انتهى بفوز الأبيض بهدف دون رد.

ويرغب الزمالك فى تحقيق الفوز فى مواجهة بيراميدز المقبلة والتى ستكون بمثابة صراعًا خاصًا على المركز الثانى هذا الموسم، بعدما تساوى الفريقين فى النقاط، حيث يحتل بيراميدز المركز الثانى برصيد 45 نقطة، بفارق الأهداف عن الأبيض الذى جاء فى المركز الثالث بجدول ترتيب المسابقة بنفس الرصيد من النقاط، حيث خاض الفريق الأبيض 23 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 13 مباراة وتعادل فى 6 لقاءات وهُزم فى 4 مواجهات، فيما سجل لاعبيه 30 هدفًا واستقبلت شباكه 17 هدفًا، فيما اعتبر الزمالك مهزومًا فى مباراة اعتبارية أمام الأهلى فى قمة الدور الأول، بنتيجة 2 / 0 لعدم حضوره للمباراة فى موعدها، ليتقرر خصم 3 نقاط إضافية من رصيده بنهاية الموسم الجارى طبقًا لقواعد المسابقة.

Advertisements

بينما يدرس الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، خلال تدريبات الفريق المقبلة، عدة سيناريوهات لتعويض غياب طارق حامد، لاعب وسط الأبيض، الذى تأكد غيابه عن مباراة بيراميدز المقبلة، بعدما حصل على الإنذار الثالث فى مباراة إنبى بالأمس، وهو الأمر الذى يجعل المدير الفنى للأبيض دراسة أكثر من سيناريو لتعويض غياب طارق حامد، سواء بالاعتماد على محمد حسن، لاعب وسط الفريق، فى حالة اكتملت جاهزيته الفنية والبدنية بعدما تعرض للإصابة فى العضلة الخلفية أو بالدفع بأحد من الثنائى احمد سيد زيزو أو يوسف أوباما فى خط الوسط بجوار فرجانى ساسى، أو الاعتماد على أحد اللاعبين الناشئين فى هذا المركز.