شكرا لقرائتكم هداف الدوري الإيطالي يستمر مع لاتسيو حتى 2025 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي لاتسيو المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم يوم الاثنين أنه مدد تعاقده مع هداف الدوري المخضرم تشيرو إيموبيلي ليستمر الارتباط بين الطرفين حتى 2025.

وأحرز المهاجم الإيطالي الدولي البالغ عمره 30 عاما 36 هدفا في الموسم الماضي ليعادل الرقم القياسي للأهداف في البطولة والمسجل باسم غونزالو هيغوايين في موسم 2015-2016 بينما احتل لاتسيو المركز الرابع بين فرق الدوري الإيطالي وتأهل لدوري أبطال أوروبا.

كما أنهى إيموبيلي الموسم متقدما بخمسة أهداف على البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس وصاحب المركز الثاني في قائمة الهدافين.

وسينطلق الموسم الجديد للدوري الإيطالي في 19 سبتمبر المقبل.